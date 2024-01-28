رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 بالرقم الوطني عبر موقع وكالة عدل

تعمل الحكومة الجزائرية على تلبية احتياجات المواطنين في مجال السكن من خلال برنامج سكنات عدل 3، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة وشروط ميسرة ولتسهيل العملية، وتم إطلاق الموقع الرسمي للوزارة وموقع وكالة عدل الإلكترونية، ويمكن للمواطنين التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 والاطلاع على الوحدات المتاحة ومعلوماتها ويتم تقديم المعلومات الشخصية والتفاصيل السكنية المرغوبة في استمارة التسجيل وبعد ذلك، يتم تقييم الطلبات وتحديد الحاصلين على الوحدات المناسبة وفقًا للمعايير المحدد

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

يتضمن برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على المتقدمين توفيتها وفيما يلي أهم تلك الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في الجزائر.

للحصول على السكن، يجب أن يكون المتقدم متزوجًا ولا يسمح بتقديم الطلب من قبل الأعزب.

يتم توفير وحدات سكنية بمساحة تصل إلى 75 متر مربع وتكون مقسمة إلى 3 غرف.

يجب على المتقدمين الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة ووفقًا للاتفاق المبرم.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

إذا كنت ترغب في التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية: