تردد القنوات
“اتفرج على الماتش ببلاش”.. تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة منتخب مصر والكونغو اليوم الأحد 28 يناير 2024.. اضبطها الان!!
يبحث العديد من عشاق كرة القدم في الفترة الأخيرة عن القنوات التي تبث مباريات الدوريات بجودة عالية، لمتابعتها وبالأخص في هذه الفترة، وذلك لمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا، وتشجيع المنتخبات، لذلك نقدم لك أفضل قناة تعمل على بث المباريات الرياضية بدقة عالية، وهي قناة الجزائرية الأرضية،والتي حصلت على حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا، وإذا كنت من محبي كرة القدم، وتردد متابعة المباريات إذا عليك تنزيل قناة الجزائرية.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر
تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق
- التردد: 11900.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 275005.
تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
- التردد: 11900.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 275004.
قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
- التردد: 11900.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 275002.
“BeIN Sports MAX 1” قناة مشفرة
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12604
- معدل الاستقطاب: أفقي H
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/2
طريقة تثبيت قناة الجزائرية الارضية على القمر الصناعي نايل سات
- في جهاز الاستقبال نضغط على زر “القائمة” menu.
- ثم نقوم بالضغط على زر خيارات “options”.
- ثم نضغط على خيار “تثبيت”.
- وفي حالة ضبط التردد يفضل اختيار التثبيت اليدوي.
- ثم نقوم باختيار نوع القمر الصناعي نايل سات.
- وندخل التردد الخاص بالقناة على حسب القمر الصناعي.
- ونقوم بكتابة التردد الأفقي.
- ونضغط على خيار معدل الترميز 27500.
- ثم نضغط على زر “موافق” .
- وفي الأخير نضغط على زر “حفظ” وهكذا تكون تمت عملية تثبيت تردد القناة.