“جيري مجنن توم”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وطريقة ضبط القناة على شاشة التلفزيون.. يلا نزليها وفرحي اطفالك!!

تزداد عمليات البحث عن تردد قناة توم وجيري الجديدة، وذلك بعد أن عمل الأشخاص القائمة على عمل القناة بتغيير التردد الخاص بالقناة، وذلك من أجل زيادة إمكانية جودة الصوت، والصورة بدقة عالية، حتى يستمتع بها الاطفال بصورة أوضح، وتعد قناة توم وجيري من قنوات الكرتون في الوطن العربي، حيث تعمل على تقديم أفلام كرتونية الرائعة وأناشيد ترفيهية العديدة ممتعة، مما يجعلها تجذب العديد من الأطفال، لمشاهدة والاستماع لها، وإذا كنت تريد طفلك أن يستمع بمحتوى جيد للوقت ترفيهي، فعليك بتنزيل تردد قناة توم وجيري، وتثبيته وإليك الطريقة.

تردد قناة توم جيري على الأقمار الصناعية المختلفة

تكون قناة توم وجيري متاحة على الاقمار الصناعيه المختلفة وبتردات مختلفة وهي

أولاً القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بالقناة: 12149.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

نسبة تصحيح الخطأ:⅚.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

الجودة الخاصة بالقناة: SD.

ثانياً القمر الصناعي عرب سات

التردد الخاص بالقناة :11315.

معدل استقطاب القناة:أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

الجودة الخاصة بالقناة:SD.

طريقة ضبط قناة توم وجيري على شاشة التلفزيون