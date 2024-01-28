رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 برقم الجلوس

عمليات بحث مكثفة في الوقت الحالي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية، حيث تعتبر الشهادة الإعدادية من أهم شهادات التعليم الأساسي، وهي أهم مرحلة في مراحل التعليم بالنسبة للطلاب، حيث يتم تحديد مستقبله في مرحلة الثانوية بناءاً على المجموع الذي سيحصل عليه في ثالثة إعدادي، وحالياً تعمل كافة الإدارات التعليمية على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لتعلن النتيجة في أقرب وقت أمام الطلاب، وسوف نستعرض عليكم الآن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2024 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

من أكثر ما يشعل بال طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياءهم الآن هو الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، وحتى تلك اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد النتيجة من قبل أي مديرية من مديريات التربية والتعليم في محافظات مصر، حيث بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة بعد انتهاء اختبارات الشهادة الإعدادية يوم 24 يناير 2024، وقد شددت كل المديريات على لجان الكنترول تحري الدقة والشفافية حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات ولا يشعر أي طالب بالظلم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

يزداد البحث بشكل متضاعف حالياً من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الرابط الخاص باستخراج نتيجة الإعدادية، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق الإجابات ورصد الدرجات والمراجعة، ويتم الاستعلام عن النتيجة بالخطوات التالية: