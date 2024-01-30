خُــذْ لـينك نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة بالاسم ورقم الجلوس 2024 الترم الاول موقع نتيجة نت excel وزارة التربية والتعليم

سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة خلال الأيام القادمة، فقد وجدنا أن محركات البحث تشهد بحثا مكثفا عن النتيجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات الترم الأول، فالجميع ينتظر النتيجة للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن عمليات التصحيح قائمة بشكل مستمر ودقيق، وأن مؤشرات النتيجة مطمئنة، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة.

الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول بمحافظة البحيرة حوالي 116 ألفا و 690 طالب وطالبة موزعين على 18 إدارة تعليمية، وقد اتسمت الامتحانات بحالة من الهدوء والنظام، دون أي شكاوى تؤثر على استمرارية الامتحانات ، وبناءً على كثرة عدد الطلاب فقد أكد وكيل وزارة البحيرة يوسف الديب أن أعمال التصحيح قائمة بالفعل، ولكنها ستستغرق بعض الوقت نظراً لأنها من المحافظات الكبيرة، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من رصد الدرجات وتسجيلها، وسيكون ذلك في غضون من 10 إلى 15 يوم من تاريخ الانتهاء من الامتحانات، وسيتم إعلانها على بوابة التعليم الاساسي الإلكترونية، ليحصل عليها جميع الطلاب دون الذهاب إلى المدرسة، وذلك سيكون بعد اعتمادها من محافظ البحيرة والإعلان عن أوائل الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول لمحافظة البحيرة عن طريق زيارة الرابط الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الأساسي، ويكون ذلك مع اتباع الخطوات الآتية: