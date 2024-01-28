شاهد مباراة مصر والكونغو على القنوات المجانية الناقلة لبطولة الأمم الإفريقية دورة 2023

القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيًا الدورة 2023 يبحث عنها الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباريات البطولة، فبطولة أمم إفريقيَا من البطولات التي ينتظرها متابعين قرة القدم والرياضين حول العالم لمتابعتها فترات طويلة، ويذاع اليوم الأحد 28 يناير 2024 مباراة المنتخب المصري ومنتخب الكونغو الديمقراطية ضمن الــ 16 من بطولة الأمم الإفريقية، ومن خلال الأسطر التالية نذكر فيها القنوات الناقلة للبطولة.

القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيَا دورة 2023

ينقل العديد من القنوات المجانية والمشفرة مباراة اليوم بين المنتخب المصري ومنتخب الكونغو الديمقراطية، حيث يمكن لمتابعي البطولة متابعة المباراة على أي من القنوات التالية:

القنوات المجانبة الناقلة لمباراة مصر والكونغو

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق:

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 275002.

قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقً:

التردد 12356 H.

معدل ترميز 7100.

أو التردد 12346 H.

معدل ترميز 96003.

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق:

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 275004.

تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق:

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 275005.

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق:

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة مصر والكونغو

تعد قناة بين سبورت من القنوات المشفرة الناقلة للبطولة، ويمكن متابعتها على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

ضبط القنوات على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط القنوات الناقلة على جهاز الاستقبال من خلال الخطوات التالية: