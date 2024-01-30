اليـكم رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | بحث مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية umbrella pdf

تتداول الكثير من الأقوال بين الناس عن ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، هذه الوجبة التي تقدمها الدولة للعراقيين الفقراء الذين يعانون من ضيق العيش لمساعدتهم على تخطي ظروف الحياة الاقتصادية، ولكن نفت وزارة العمل ظهور هذه الأسماء حتى الآن، مؤكدة أنها سوف تعلن عنهم قريبا بعد الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين، وسيتم إعلانها بشكل رسمي على موقع منصة مظلتي الالكتروني.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2024

هناك بعض فئات حددتها الشؤون الإجتماعية لكي تحصل على هذه الوجبة، هذه الفئات هي:

الأشخاص المتزوجين العاطلين عن العمل، ويشترط أن يكون لديهم بطاقة سكن له ولأسرته، بطاقة موحدة، بطاقة تموين. الأشخاص الفقراء الذين يعانون من ضيق المعيشة، علي أن يكونوا مقيمين داخل العراق الأرامل، مع تقديم شهادة وفاة الزوج زوجات المحكوم عليهم، مع تقديم صورة من قرار الحكم

المطلقات، ويشترط أن يقوموا بتسجيل حالتهم كمطلقات في الهوية الوطنية، وتقديم ورقة الطلاق أيضا.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية

حددت الشؤون الاجتماعية عدة شروط يجب توافرها لكي يحصل المتقدم على الدعم، هذه الشروط هي:

امتلاك الجنسية العراقية. الإقامة بشكل مستمر في العراق. الإصابة بإحدى الأمراض المزمنة. ألا يقل سن المتقدم من الرجال عن 18 سنة، وألا يزيد عن 60 سنة. ألا يقل سن المتقدم من النساء عن 15 سنة وألا يزيد عن 55 سنة.

موعد صرف الوجبة الأخيرة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عمليات دراسة الطلبات المقدمة مازالت مستمرة، حيث أنها تقوم بدراستها بدقة، لكي تعطي الفئات الأكثر استحقاقا، وأكدت أنه سيتم الاعلان قريبا عن أسماء المشمولين بهذه الوجبة، وذلك سيكون عقب الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين.

رابط الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تقدم الحكومة كافة الأساليب الممكنة التي يمكن من خلالها التخفيف على المواطن، ولذلك قامت بإطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية، ويمكن لجميع المتقدمين معرفة اذا كان قد تم قبول طلبهم أو تم رفضه عن طريق الدخول علي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واتباع الخطوات التالية: