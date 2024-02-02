“شغـل بـمرتبات جميلة” وظائف خالية اليوم من وزارة الشباب والرياضة للشباب والبنات كافة التخصصات + فرصتك جتلك

يهتم الشباب بكثرة بالبحث عن وظائف خالية اليوم لبناء مستقبلهم، وتحرص العديد من مؤسسات الدولة على اتخاذ خطوات تتماشى مع خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة بين الشباب المصري، ومن أبرزهم وزارة الشباب والرياضة التي تُعلن باستمرار عن العديد من فرص الوظائف الخالية في شركات القطاع الخاص، وتستعرض معكم تفاصيل أحدث فرص الوظائف الخالية التي أعلنت عنها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك من خلال المقال التالي.

وظائف خالية اليوم

لقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية،وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة أسواق (عبد العزيز)، والذي يتوافر بها فرص عمل في هذه التخصصات الآتية:

وظائف خالية لـ سيلز أجهزة.

خالية لـ سيلز منزلي.

وظائف خالية لـ كنترول.

خالية لـ مخازن.

وظائف لـ مندوب تسليم خارجي.

شروط التقديم لـ وظائف خالية اليوم

وتُحدد الشركة عددًا من الشروط التي يجب أن يتمتع بها الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية ومن أهم هذه الشروط ما يلى :

المتقدمين من جميع المؤهلات. التفرغ التام. أن يتمتع المتقدم بخبرة أو بدون.

مميزات وظائف خالية اليوم

وتُقدم الشركة مميزات وحقوق عدة للمتقدمين لها حال قبولهم في الوظائف الخالية، والتي تكون كالتالي:

تأمين طبي واجتماعي.

فرص للترقي.

إجازات سنوية.

راتب يبدأ من 3500 جنية ويصل إلى 4500 حسب

مستوى اللغة الإنجليزية.

أرباح سنوية.

عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

يومين إجازة أسبوعيًا.

كيفية التقديم لـ الوظائف الخالية

يجب على الراغبين في التقديم لـ الوظائف الخالية ملء هذه الاستمارة، ثم حضور اليوم التوظيفي المفتوح للشركة، والمقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً، بمركز شباب بيجام – القليوبية.