اعرف قيمة الزيادة في مرتبات شهر ابريل 2023 لموظفي الدولة وموعد الصرف

قيمة الزيادة في مرتبات شهر ابريل 2023، يبحث الالاف من المواطنين عن قيمة الزيادة في مرتبات شهر ابريل 2023، وذلك بعدما قامت وزار المالية باصدار الكتاب الدوري الخاص بشأن تحديد أيام صرف مرتبات شهر أبريل الجاري لموظفي القطاع العام والخاص ليتمكنوا من شراء كافة متطلبات العيد من ملابس ولحوم وكحك وبسكويت.

قيمة الزيادة في مرتبات شهر ابريل 2023

أما عن قيمة الزيادة في مرتبات شهر ابريل 2023، فقد أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها تقدر بنحو 1000 جنيه، فيما أصدر قرار بزيادة المعاشات للمتقاعدين بقيمة 15%، وكذلك زيادة معاشات تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 25%، في اطار تحسين مستوى المعيشة نظرا لارتفاع أسعار السلع في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023

تقرر صرف مرتبات شهر ابريل 2023 لكافة الموظفين بداية من يوم الخميس القادم 13 ابريل وحتى يوم 17 من الشهر نفسه، أي يستمر صرف الرواتب على مدار خمسة أيام متواصلة، ويمكن الحصول على الراتب من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM، وحاليا تستعد وزارة المالية لتحويل أموال المرتبات للبنوك ومنافذ الصرف لوضعها في الحسابات الشخصية للموظفين.

مرتبات شهر ابريل بعد الزيادة 2023

وفي ظل اقتراب حلول عيد الفطر المبارك وأعياد الأخوة الأقباط أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة قرارات من بينها تبكير قبض الزيادة السنوية للعام المالي الجديد 2023/2024 والذي من المقرر أن يبدأ في يونيو القادم حيث يتم القبض خلال الشهر الجاري بالزيادة المعلن عنها في ميزانية الدولة للعام المالي 2023/2024 وهي كما يلي:

مرتبات موظفي الدرجة السادسة بالزيادة 3500 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الثالثة بالزيادة 5000 جنيه.

مرتبات موظفي الدولة من حاملي درجة الماجستير بالزيادة 6000 جنيه.

مرتبات موظفي الدولة من حاملي درجة الدكتوراة بالزيادة 7000 جنيه.

من خلال السطور الماضية قدمت لكم أسرة “البديل” قيمة الزيادة في مرتبات شهر ابريل 2023 وفقا للتعليمات الرئاسية التي أصدرها عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية في اطار الحرص على تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء.