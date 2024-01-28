كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في جميع المحافظات برقم الجلوس فقط

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقعنا المتميز الإخباري البديل كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول لجميع المحافظات، حيث يترقب الجميع النتيجة على أحر من الجمر في كل مكان، فكل طالب وطالبة يرغبون في الاطمئنان على النتيجة الخاصة به والمجموع الذي يحصل عليه، حيث بدأ الطلاب اختبارات ثالثة إعدادي يوم 17 يناير 2024 وانتهت الاختبارات يوم 24 يناير في جيع المحافظات، ومنذ انتهاء الاختبارات عمليات البحث تتضاعف عن موعد ظهور النتيجة والاستعلام عنها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في كل محافظات يعيشون الآن في حالة من القلق والتوتر الشديد في انتظار ظهور النتيجة والاطمئنان عليها، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة بمجرد ظهورها ستعلن رسمياً عبر بوابة التعليم الأساسي، وسيكون بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عنها بكل سهولة بالخطوات التالية:

الدخول على بوابة التعليم الاساسي هنا.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.

تحديد الفصل الدراسي التابع له.

اختيار الصف الدراسي 2024.

تحديد المحافظة التابع لها.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة بحث وعلى القور ستعلن النتيجة بدرجات كل مادة من المواد المقررة على الطالب.

موعد ظهور نتيجة ثالثة إعدادي 2024

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الامور عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لها من قبل مديريات التربية والتعليم في كل محافظة، ولكن من المؤكد أن تعلن النتيجة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وعلى الفور ستعتمد النتيجة من قبل المحافظين وتظهر أمام الجميع الكترونياً حتى يكون من السهل على الطلاب استخراجها من البيت دون الحاجة للتوجه للمدارس، وأكدت مديريات التربية والتعليم على لجدان الكنترول تحري الدقة في التصحيح حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات.