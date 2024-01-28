اليــكـ رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس بوابة التعليم الاساسي موقع الوزارة

هناك حالة من الترقب والقلق تسود جميع الطلاب وأولياء الأمور في انتظار اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، حيث ينتظر الجميع نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول للعام الدراسي 2024 ، حيث أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة قد ظهرت بالفعل، وأنه يمكن حصول الطلاب عليها من خلال الاستعلام برقم الجلوس، ونجد أن السؤال عن نتيجة الشهادة الإعدادية احتلت الصدارة في عمليات البحث على جميع محركات البحث، كما أن هناك الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر معلومات عن النتيجة، وفيما يلي سنتعرف سوياً على كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة القاهرة بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

أعلن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة عن أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2024 من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التابع لمحافظة القاهرة، وبالتالي فإن الكثير من الطلاب الآن يستعدون للحصول على نتائجهم، للتعرف على المجموع الذي تم الحصول عليه في اختبارات الترم الأول، إضافة إلى محاولة التعديل في المجموع الكلي في نهاية العام، حتى يستطيع الطلاب التقديم في مرحلة الثانوية بمجموع كبير.

كيفية الحصول على نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية

بداية من خلال الدخول على رابط موقع بوابة نتائج الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة التعليم الأساسي لوزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ومن ثم يتم إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار نتائج الطلاب

وتحديد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول.

وملئ البيانات التي يحتاج إليها.

وملئ البيانات التي يحتاج إليها. ثم تحديد المدينة ثم كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على إظهار النتيجة، والانتظار لبضع ثواني حتى يتم إظهار النتيجة بشكل فوري في غضون ثواني.

سيتم عرض شاشة تحتوي على نتيجة الطالب بشكل مفصل في جميع المواد، والأرقام التي حصل عليها في كل مادة، إضافة إلى بعض المعلومات الهامة الخاصة بالطالب، وكل ما يخصه من معلومات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 بالاسم

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البحث بالاسم ورقم الجلوس، أو بالاسم فقط، وبالتالي فإن هناك الكثير من الطرق للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، حيث أنه يمكن لكل طالب لم يكن يحتفظ برقم الجلوس الخاص به أن يحصل على النتيجة والاطمئنان على نتيجة مجهوده، إضافة إلى ذلك فهو تسهيلاً على جميع الطلاب وكذلك على أولياء الأمور، وبالتالي فإنه يتم التعرف على النتيجة بنفس الطريقة من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة.