“درجاتـك هـاتـهـا” ⭕️ استعــمـ استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة بالاسم الترم الاول 2024 كُــل المدارس فور الرفع

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 الترم الأول، ولقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلانها في كل محافظة على حدة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات، بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح والرصد الدرجات في كل محافظة، تابعوا معنا السطور التالية.

اعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

لقد أفادت إدارة التعليم بمحافظة الجيزة بأن عمليات تقييم وتعديل الإجابات لاختبارات الطلاب في الصف الثالث من المرحلة الإعدادية للترم الأول خلال السنة الأكاديمية 2023-2024 مستمرة، كما أصدرت توجيهات بضرورة الالتزام بمعايير وضوابط التصحيح المحددة في نموذج الإجابة، مع التأكيد على الدقة والسرية في مختلف مراحل التصحيح. وقد حرصت الإدارة على حث المصححين على أخذ الوقت الكافي أثناء التصحيح لتجنب وقوع الأخطاء سواء في التصحيح أو في تسجيل الدرجات.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الأساسي بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

اختيار المرحلة التعليمية.

كذلك اختر الصف الثالث الإعدادي عند خانة الصف.

اختر الفصل الدراسي الأول.

حدد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الخاصة به.

اضغط على «استعلام»، ثم انتظر لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.

توزيع نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

يتم توزيع درجات الترم الأول “مواد تضاف للمجموع” كما يلى:

40 درجة لمادة اللغة العربية. 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية. 20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية. 15 درجة لمادة الجبر. 15 درجة لمادة الهندسة. 20 درجة لمادة العلوم.

أما توزيع درجات الترم الأول “مواد لا تضاف للمجموع”

التربية الدينية: 20 درجة.

الحاسب الآلي: 10 درجات.

التربية الفنية: 10 درجات.

التربية الرياضية: 20 درجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي من قبل محافظ الجيزة، حيث يمكن لجميع الطلاب استخراج النتايج لكافة المدارس من خلال موقع مدرسة التربية والتعليم او من خلال موقع نتيجة نت، الذي تقوم بادخال رقم الجلوس فقط ومن بعدها يتم كشف درجات المواد كاملة، حيث ان مجموع درجات الفصل الدراسي الاول هي 240 درجة، سوف يتم رفع النتائج كاملة قريبا.

تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول لعام 2024، وذلك من خلال الرابط المذكور سابقًا، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم الافصاح عن النتائج عبر موقع مدرية التربية والتعليم الخاص بموقع المحافظة، كما اكدت ان نسبة النجاح مرتفعة في كافة المواد لذا لا داعي للقلق، يمكن الاستعلام عن طريق ادخال رقم الجلوس.