“اعــرف جبت كـام” رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية ‏Www alexandria gov eg برقم الجلوس

ينتظر الكثير من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حول معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024، حيث انه قد أنهى طلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة الإسكندرية، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، امتحانات الفصل الدراسى الاول لتبدأ مرحلة انتظار النتيجة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2024 في الاسكندرية، والتى من المقرر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي أثناء إجازة نصف العام الدراسي حيث من المعروف أن سوف يتم البدء في أعمال التصحيح والرصد خلال الساعات القادمة، وفي هذا المقال سوف ننقل لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تابعوا معنا.

نتيجه الشهاده الاعدادية محافظه الإسكندرية 2024

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الاسكندرية ، أنه قد تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024، والاعلان عن ان النتيجة سوف يتم ظهورها بشكل عاجل في جميع المدارس، لذلك بدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 ،ويمكنك الاستعلام عن طريق الخطوات التالية:

قم بالدخول علي نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع نتيجة نت.

قم بالضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

في النهاية قم بالضغط علي كلمة استعلام أو بحث لمعرفة النتيجة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الترم الأول 2024

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم فى الاسكندرية الدكتور أبو زيد، أن غرفة عمليات المديرية حتى الآن لم تتلقى أى شكاوى خاصة بامتحانات مادة العلوم، فى اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مشيراً الى سوف يتم بدء أعمال التصحيح للامتحانات خلال الساعات القادمة وفور الانتهاء بشكل رسمي من الامتحانات، وأضاف الدكتور أبو زيد فى تصريحاته أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة الاسكندرية، سوف يكون خلال إجازة نصف العام بعد الانتهاء من أعمال الكنترول والرصد، حيث سوف يتم اعتماد النتيجة من محافظ القليوبية وإعلانها مع بدء الدراسة في الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الاعدادية سوف تظهر قريبا في محافظة الاسكندرية فور الإعلان عن انتهاء عمليات التصحيح النهائية وأعمال رصد الدرجات الخاصة بالطلاب.