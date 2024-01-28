شغال الان.. رابط التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم 2024 عبر بوابة الوظائف الحكوميه jobs.caoa.gov.eg

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم 2024 عبر موقعها الرسمي، فلقد أعلنت الجهات المسؤولة في الأيام السابقة عن فتح باب قبول طلبات التقديم على مسابقة مساعد معلم بنظام العقد السنوي بجميع محافظات الجمهورية وذلك بعد توافر الشروط المقررة في المتقدم، حيثما بدأ التسجيل في يوم الخميس الموافق 18 يناير، ومن المؤكد أنه سيتم غلق باب التسجيل في يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير 2024.

رابط التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم 2024

أتاحت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم 2024 بكافة أنحاء الجمهورية، وبحسب ما صرحته الوزارة خلال بيانها الرسمي فإنه سيتم قبول الطلبات التي توافرت فيها الشروط المحددة، كما شدد وزير التربية والتعليم على أنه ليس هناك أي واسطة ولا محسوبية في هذه المسابقة، وسيتم خضوع أولئك الناجحين إلى اختبارات من خلالها سيتم اختيار المعلم الأنسب والأكفأ.

طريقة التقديم على مسابقة 30 ألف معلم

تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا قامت وزارة التربية والتعليم بتنظيم مسابقة من خلالها سيتم اقتناء المعلم الأكثر كفاءة، كما كشفت الوزارة عن المؤهلات المطلوبة والتي من أبرزها كلية التربية شعبة تعليم أساسي وكلية التربية النوعية، ولكي تتمكن من التقديم عليها يلزم اتباع التالي:

تسجيل الدخول على مسابقة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط .

الضغط على أيقونة الوظائف.

من بين قائمة الوظائف المتاحة قم بالنقر على وظيفة معلم مساعد أو معلم فصل تبعا للمحافظة التي ينتمي اليها المتقدم.

الإطلاع على جميع شروط المسابقة ومن ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

ادخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المناسبة.

أخيرا تحميل الأوراق والمستندات المطلوبة بصيغة pdf، والتي من ضمنها إيصال الإيداع البنكي.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

صورة شخصية للمتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي وجه أول وثانٍ سارية.

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى إن وجد.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

إيصال الإيداع البنكي.

التخصصات المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم عن المؤهلات المطلوبة للمسابقة التعليمية “30 ألف معلم” 2024، وهذه المؤهلات هي كما يلي