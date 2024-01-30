استعـلمــ ⭕️ هَــذا بحث اسماء الرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الأخيرة منصة مظلتي spa gov iq | اسماء المشمولين وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل فى العراق عن اقتراب موعد ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية، ويبحث الكثير من المواطنين في العراق عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث تقدم الرعاية الاجتماعية في العراق دعم للأسر المحتاجة من خلال مبلغ مادي تقدمه الحكومة العراقية للمواطنين، وفي الفترة الماضية أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية، والتى اقبل عليها الالاف من المواطنين، فدعونا نتعرف الان خلال هذا المقال على رابط الحصول على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

اسماء الرعاية الاجتماعية

لقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن بدء تقديم الوجبة الاخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتضم تلك الوجبة 3 آلاف أسرة جديدة، وقد تم اختيار هذه الأسر وفقًا لمعايير محددة، منها مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والمستوى التعليمي، والحالة الصحية، وخلال تلك الفترة يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن أسمائهم في الوجبة الأخيرة، وأعلنت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عبر منصة مظلتي الالكترونيه.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

تسجيل الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

اختر من القائمة الرئيسية خيار الرعاية الاجتماعية.

من القائمة الفرعية، حدد الوجبة السابعة الأخيرة.

حدد اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

أدخل البيانات المطلوبة من الموقع.

اضغط على زر التنزيل لتحميل الأسماء.

راجع الوجبة الأخيرة وتأكد من وجود اسمك ضمنها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربع أفراد.

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم على الأراضي العراقية.

يجب أن يتم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح.

يجب أن يرفع المستندات اللازمة كاملة.

موعد ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سيتم ظهور اسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة خلال الأيام القليلة القادمة.

بعض الأحيان، يتم رفض طلبات المشاركة في برنامج الرعاية الاجتماعية بسبب عدة أسباب، مثل تلقي المتقدم دعمًا سابقًا من برنامج آخر أو عدم توفر جميع الشروط المطلوبة بشكل رسمي، أو تقديم وثائق غير صحيحة للبرنامج، ولكن لم يتم الاعلان عن دفعة شهر يناير بعد لذا لا داعي للقلق، سوف نطلعكم علي الجديد باستمرارية.