زيادة المعاشات لكافة الأفراد بدءًا من هذا الموعد + 11 مليون شخص ينتظر السعادة

تدوال بعد الأحاديث حول زيادة المعاشات القادمة، حيث صرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الإجراءات الخاصة بصرف معاشات يناير وفبراير 2024 والتي تم صرفها 1 من اول الشهر وتستمر عملية الصرف لمدة ثلاث أو أربع أيام متتالية، وذلك عبر ماكينات الصرف الآلي، او من خلال البنوك او مكاتب الصرف، وسوف نوضح الزيادة الخاصة بصرف المعاشات من خلال المقال التالي.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات

قبل معرفة موعد الزيادة يمكن الاستعلام عن قيمة المعاشات عن طريق عدة خطوات وهي.

أولا يقوم المواطن بالدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ثم بعد يكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

ينقر على إستعلام على قيمة المعاش.

يكتب جميع البيانات المطلوبة منه سوف يظهر له جدول خاص بزيادة المعاشات.

موعد زيادة المعاشات القادمة

يتساءل البعض عن موعد زيادة المعاشات القادمة، وذلك لعدد كبير من المستفيدين منها، حيث لا يوجد زيادة قبل شهر رمضان او عيد الفطر، حيث لم يتم اعلان ذلك بعد من قبل الجهات الرسمية، حيث ان هذه الزيادة القادمة سوف تكون في شهر يوليو القادم

لقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أن صرف المعاشات سوف يكون متاح في جميع أماكن الصرف الآلي وسوف يتيح في جميع البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري وبنك ناصر وبنك الأسكندرية.

قيمة المعاش 2024

تم زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية يناير 2024 وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسوف نوضح لكم التفاصيل الخاصة بقيمة المعاش الجديدة من خلال النقاط التالية.