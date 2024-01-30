نصيب الفرد من الزيت والسكر شهر فبراير 2024 + هـذه قائمة بـ اسعار السلع التموينية الجديدة

يتساءل الكثير حول نصيب الفرد من الزيت والسكر حتى يطمئن بال المستفيدين من الدعم التمويني على كم الكيلوات التي تساعدهم على قضاء احتياجاتهم الغذائية طوال الشهر، لا سيما أن هناك العديد من الأشخاص يرغبون في معرفة نصيبهم المحدد من الدعم التمويني أيضا، حتى يحددوا احتياجاتهم من السلع الغذائية غير الغذائية التي سوف يحصلون عليها خلال الشهر القادم بالإضافة إلى أننا سنناقش معا حقيقة إلغاء السكر والزيت من البطاقات التموينية.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

إن وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تغير من نصيب الفرد في الدعم التمويني حيث يحصل الفرد على دعم تمويني مقدر بقيمة 50 جنيها للفرد دون زيادة أو نقص، وهذا يعني أن نصيب كل فرد على البطاقة التموينية هي تلك القيمة المحددة على أن يكون نصيب الفرد من الزيت والسكر محدداً ومعروفاً، حيث يتم صرف 4 زجاجات من الزيت مهما كان عدد أفراد البطاقة التموينية الواحدة.

أما فيما يخص صاحب الصيت الواسع خلال الآونة الأخيرة وهو السكر فإنه من المحدد أن يتم صرف 5 أكياس من السكر على البطاقة التموينية الواحدة مهما كان عدد أفرادها، وبذلك نكون قد أوضحنا نصيب الفرد سواء من الدعم التمويني أو من الزيت والسكر كونهم من السلع التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية.

حقيقة إلغاء الزيت والسكر من البطاقة التموينية

لقد أصاب الكثير من المواطنين حالة الهلع حينما تداول العديد من الأشخاص أخبارا تفيد بأنه سوف يتم إلغاء الزيت والسكر من البطاقة التموينية، الأمر الذي أدى لضرورة التأكد من ماهية هذه الأخبار ومنها فقد وجدنا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلن مصدراً مسؤولا من داخلها أنه لا صحة لكل هذه الأخبار المتداولة.

حيث إنه سوف يتم صرف الدعم التمويني كما هو بالقيمة نفسها للمواطن المصري دون أن يتم إلغاء هذه السلع المهمة بالإضافة إلى أننا علمنا أيضا نصيب الفرد من الزيت والسكر، الأمر الذي ينفي بحد ذاته هذه الأخبار غير الصادقة.