هـذه الفئات لها الحق في اضافة المواليد علي بطاقة التموين 2024 + لـ زيادة نصيب الفرد من الزيت والسكر

هل حقا تم فتح باب اضافة المواليد على البطاقة التموينية؟ يعتبر هذا السؤال من ضمن الأسئلة المتداولة بشكل كثير بين جموع المواطنين الذين يرغبون في ضم المواليد الجدد على البطاقات التموينية الخاصة بهم، حيث إن الهدف هو الحصول على حصة إضافية من الدعم التمويني لا سيما أنه قد تم وقف باب الإضافة باستثناء فئات معينة، لذلك قررنا أن نناقش معا حقيقة فتح باب الإضافة وكذلك التعرف على الفئات المسموح لها بضم مواليدها على البطاقة.

اضافة المواليد

لقد تداول الكثير من الأشخاص وخاصة من يهتمون بالشأن التمويني داخل جمهورية مصر العربية أنه قد تم فتح باب اضافة المواليد مرة أخرى، وعلى كل من يرغب في إضافة المواليد الجدد أن يقوم بسرعة التوجه لموقع بوابة مصر الرقمية ويكمل بيانات التسجيل، وهذا ما أراد التأكد من حقيقته الكثير ممن يعلمون أن هناك بعض الأشخاص الذين يتداولون أخبارا مغلوطة ولا أساس لها.

بالإضافة إلى أننا وجدنا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن أنه لا صحة لما يتم تداوله من إشاعات تؤكد على فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين في الوقت الحالي.

من هم الفئات المسموح لهم بإضافة المواليد؟

على الرغم من أن خدمة اضافة المواليد على البطاقات التموينية غير متاحة لمواطني جمهورية مصر العربية إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قامت باستثناء بعض الفئات بخصوص ضم المواليد الجدد على بطاقتهم التموينية، الأمر الذي تساءل حوله الكثير من الأشخاص على أن تكون الفئات المسموح لها بضم بمواليدها على البطاقة التموينية كالتالي