استعلم عن نتيجة 3 اعدادي..نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الاول 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة البحيرة ،تتصدر عبارات نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول في البحيرة محركات البحث خلال الايام الماضية ، حيث يود أولياء الأمور الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة البحيرة بعد انتهاء الامتحانات يوم الاربعاء الماضي ويشعر الآباء والأمهات بحالة من التوتر والترقب، وذلك بعدما أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن عمليات التصحيح قد بدأت في الوقت نفسه مع بداية الامتحانات ومن خلال السطور التالية نستعرض معكم في السطور التالية من موقعنا البديل نيوز رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة

نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة الترم الاول 2024

نقدم لكم من خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة، حيث يتمكن الطلاب من الحصول عليها من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بعد الإعلان المباشر عنها واعتمادها من قبل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ، وفيما يتعلق بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة، أفاد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة الترم الاول

بعد انتهاء طلاب الشهادة الاعدادية في جميع مراكز محافظة البحيرة من اداء امتحانات الترم الاول الخاص بهم ، يوم الاربعاء الماضي، ينتظر الان طلاب الصف الثالث الاعدادي الاعلان الرسمي من قبل مدير وزارة التربية والتعليم بالبحيرة عن النتائج رسميا ، و توضح الوزارة أن النتائج ستُعلن في المديريات التعليمية والمدارس بعد اعتمادها ، من جهة أخرى، تأكدت مصادر مسؤولة أن الامتحانات في جميع المديريات انتهت يوم الأربعاء الماضي ومن المقرر أن تُعلن النتائج في نهاية الشهر الحالي وبداية شهر فبراير. وأشارت المصادر إلى أن أقصى توقيت لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية سيكون في الأسبوع الأول من فبراير المقبل و للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة، يمكن للطلاب الضغط على هذا الرابط الخاص بمديرية التربية والتعليم في البحيرة من هناااا ، والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 2024 في محافظة البحيرة بلغ 116,689 طالب وطالبة، وتم توزيعهم على 627 لجنة تابعة لـ 18 إدارة تعليمية.