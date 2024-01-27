بدون تشفير او تشويش: القناة الناقلة لمباراة مصر الكونغو اليوم 28 يناير 2024 “تردد الجزائرية الأرضية”

القناة الناقلة لمباراة مصر الكونغو اليوم في إطار بطولة كاس أمم أفريقيا 2024 والتي تلعب على اراضي ساحل العاج ، وتأهل المنتخب المصرى على حساب منتخب غانا في الدقائق الأخيرة من المباريات، وسوف تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر ، وسوف تذاع على عدة قنوات مجانية افريقية نستعرض إليك ترددها عبر هذا المقال .

القناة الناقلة لمباراة مصر الكونغو اليوم

تأهل منتخب مصر لكرة القدم إلي دور ال16 من بطولة كاس أمم أفريقيا بعد أن تعادل في جميع مباريات دور المجموعات ، ليواجه منتخب الكونغو الديموقراطية، والتي أيضا تعادلت في جميع مبارياتها ليتواجهوا اليوم على الصعود لدور 8 من بطولة كاس أمم افريقية لعام 2023 المؤجلة، وتنقل المباراة على تردد قنوات بى ان سبورت وقناة الجزائرية الرياضية وقناة المغربية الرياضية، وبالإضافة إلي مجموعة قنوات اخرى مفتوحة، وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مصر والكونغو الديموقراطية

تنقل مباريات كاس أمم أفريقيا على تردد قناة الجزائرية الأرضية وهى القناة الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم بالإضافة إلي عدة قنوات اخرى، إليك ترددها من اجل متابعة جيدة للمباراة :

تردد قناة Max sport

القمر الصناعى: Hellasat 39E

تردد :11595.

تردد قناة 5Gold

القمر الصناعى: Amos 4W

تردد : 11551.

قناة TV 8.5 HD

القمر الصناعى: Turksat 42E

تردد: 12356.

تردد قناة ziggo sport HD

القمر الصناعى: Astra 23E

تردد 12129.

تردد الجزائرية الأرضية