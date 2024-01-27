“بدون تشفير” اضبط تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2024 واتفرج على أهم المباريات

تردد قناة SSC فهي إحدى القنوات الرياضية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، وتُدعى القناة بـ “SSC Sport” في قائمة القنوات على الرسيفر، تعرض المباريات الأهم للدوري السعودي للمحترفين والبطولات المهمة سواء كانت محلية أو عالمية، ومن أهمها بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 التي تقام في الوقت الحالي.

تردد قناة SSC

تعتبر قناة السعودية الرياضية هي قناة رياضية مشهورة بين المشاهدين في السنوات الأخيرة، وبإمكانك مشاهدتها على جودة عالية، وتهدف هذه القناة إلى نشر روح الرياضة وتغطية جميع إنجازات الرياضيين الكبار والمواهب الشابة، وتشجعهم على تحقيق النجاح في مجالاتهم الرياضية، وبالإضافة إلى ذلك تعرض القناة مجموعة من المباريات المشفرة، ويمكنكم الآن تنزيل تردد قناة ssc السعودية الرياضية 2024 على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الآتي:-

التردد 12417.

معدل ترميز القناة 30000.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أو هذا التردد:-

التردد:- 12418

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة SCC السعودية الرياضية 2024

يتم تنزيل تردد قناة SCC من خلال الخطوات الآتية:-