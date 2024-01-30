هَـذا رابط نتائج التكميلي 2024 الأردن موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.Jo

نتائج التكميلي 2024 الأردن حيث خصصت وزارة التعليم فى الاردن رابط لها ليتمكن الطلاب في المملكة الأردنية الهاشمية والمقيمين فيها من تسجيل التكميلي 2023 في الأردن، وسوف نقوم بعرض هذا الرابط عبر هذا المقال مع شرح طريقة التسجيل وكافة المعلومات المتعلقة بالتسجيل في اختبار التكميلي الدورة الثانية 2023، ولقد أتاحت المملكة الهاشمية الأردنية من خلال وزارة التربية والتعليم في دولة الأردن التسجيل في الدورة الثانية للامتحان التكميلي لجميع الطلاب والطالبات ولمن يرغب منهم فى الالتحاق في هذا الامتحان كما في السابق سواء كان المواد العلمية او الادبية لأنه يحدد مستقبلهم المهني والأدبي في المراحل الدراسية القادمة ولذلك وضحت الوزارة من الموقع الرسمي لها سوف يكون في خدمة جميع الطلاب والطالبات من أجل تسجيل رغبتهم في الالتحاق بالامتحان.

رابط نتائج التكميلي 2024 الأردن

تم إطلاق رابط التسجيل لامتحانات التكميلي الدورة الثانية 2023 وهو moe.gov.jo والتقديم للامتحانات في الأردن مؤخراً ليتمكن الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين من نتائج التكميلي 2024 الأردن إلكترونياً، ويمكن التسجيل من خلال هذا الرابط باتباع عدة خطوات بسيطة وهى:

الدخول إلى الموقع الرسمي للتسجيل في اختبار التكميلي

كتابة الرقم القومى.

أدخل تاريخ الميلاد.

انقر على زر تسجيل الدخول.

يتم تسجيل بيانات الطالب بشكل كامل.

دفع استمارة التسجيل الالكتروني.

انقر على زر إرسال الطلب.

التسجيل لامتحان التكميلي الدورة الثانية في الأردن 2023

أفادت وزارة التربية والتعليم في الأردن أن التسجيل لامتحان التوجيهي التكميلي سيبدأ يوم الأربعاء ، وينتهي بعد مرور أسبوع على الأقل في المملكة الأردنية الهاشمية.

شروط التقديم لامتحان تسجيل التكميلي 2023 في الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، أنه يجب على الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة التكميلية الالتزام بمجموعة من الشروط للتقدم للاختبار والقبول فيه، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:

يجب على الطالب الحضور للامتحان قبل موعد بدء الامتحان بما لا يقل عن نصف ساعة. سيتم منع الطالب من أداء الاختبار إذا كان قد بدأ بالفعل. يجب على الطالب الالتزام بالقاعة الامتحانية المخصصة له في المملكة الهاشمية الأردنية. يشترط على الطالب إحضار وثيقة أو إثبات هوية عند التوجه للامتحان. يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه ورقم الجلوس في المكان المخصص. لا يجوز إحضار قلم مع الطالب لتوفير مقلمة كاملة لكل طالب أو طالبة في دولة الأردن.

يمنع إحضار أي نوع من الهواتف أو الآلات الحاسبة. لا يجوز لك مغادرة الامتحان قبل نهاية الامتحان التكميلي في دولة الأردن. يجوز التسجيل في الدورة الثانية التكميلي في المملكة الهاشمية الأردنية عن طريق الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التربية والتعليم الأردنية. يمكن الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي في دولة الأردن بعد توفير كافة الإجراءات والأوراق اللازمة بالدولة.

المستندات المطلوبة لتسجيل التكميلي في الأردن

تم تحديد من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في النتائج، كذلك نتائج التكميلي 2024 الأردن تعد من ضمن الشروط الأساسية لصحة التسجيل وهي: