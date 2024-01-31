“هتصـرف كـام” موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق بالزيادة الأخيرة من وزارة المالية + 100 ألف زيادة

بعد الإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين داخل العراق وهناك من عدد لا بأس به من المواطنين يبحثون بشكل متزايد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك مختلف المواقع البحثية عن تفاصيل هذه الزيادة، حيث إنهم يرغبون في معرفة التفاصيل الخاصة بموعد صرف الرواتب للمتقاعدين من ناحية، وكذلك هناك الكثير أيضا من هؤلاء الأشخاص يرغبون في معرفة طريقة الاستعلام عن زيادة الرواتب من ناحية أخرى.

زيادة رواتب المتقاعدين

حينما أعلنت وزارة المالية العراقية عن أن هناك بندا جديدا وبشرى سارة للمواطنين المتقاعدين والجميع يريد أن يتعرف على تفاصيل هذه البشرى، ومنها فإننا وجدنا أن هناك تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بمبلغ وقدره 100 ألف دينار عراقي، كل ذلك تسبب في ارتفاع معدلات البحث حول موعد صرف الرواتب للمتقاعدين داخل العراق.

ومنها وجدنا أن وزارة المالية قد أجابت على هذا السؤال المتداول بشكل كبير حيث إنها أوضحت أن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق في موعد الرسمي، حيث يتم صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي جديد إذا لم يكن هذا اليوم إجازة رسمية، وهذا يعني أن موعد صرف الرواتب سوف يتم في اليوم الأول من شهر فبراير القادم.

كيفية الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

تساءل الكثير من الأشخاص حول ما الذي يمكن فعله إذا صادف أول يوم في الشهر الميلادي الجديد والمقرر أن يكون صرف زيادة رواتب المتقاعدين إجازة، ومنها فإننا وجدنا أن وزارة المالية قد أوضحت تفاصيل هذا الأمر حيث يتم تأجيل صرف الرواتب اليوم الذي يليه.

كما أنها أوضحت طريقة الاستعلام عن زيادة الرواتب والتي تكمن فيما يلي