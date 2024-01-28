نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024 الترم الاول عبر موقع نتيجة نت

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتائج الطلاب الصف الاول والثاني الاعدادي بمكن الاستعلام عنها الكترونيا حيث يقوم محافظة القاهرة باعتماد نتائج أولي وثانية اعدادي ثم يتم رفعها على بوابة التعليم الأساسي، ويمكن لجميع الطلاب إدخال رقم الجلوس وستظهر لهم تفاصيل النتيجة ها كما أوضحت وزارة التعليم أن نتيجة باقي المحافظات سيتم الإعلان عنها في المدارس بداية من يوم السبت القادم 27 يناير 2024.

نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024

يمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتائجهم في امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024، وذلك من خلال بوابة التعليم الأساسي، أو من خلال موقع نتيجة نت. وفيما يلي شرح تفصيلي لخطوات الاستعلام عن النتائج:

في هذه الخطوة، يجب على الطلاب الدخول على بوابة التعليم الأساسي، أو من خلال موقع نتيجة نت.

الخطوة الثانية: بعد الدخول على البوابة أو الموقع، يجب الضغط على نتائج سنوات النقل التعليم الأساسي.

الخطوة الثالثة: بعد ذلك، يجب اختيار نتيجة المرحلة الإعدادية.

الخطوة الرابعة:ثم يجب تحديد نتيجة الصف الأول او الثاني الإعدادي.

الخطوة الخامسة: في هذه الخطوة، يجب إدخال الاسم بالكامل في الحقل الخاص به.

الخطوة السادسة: بعد ذلك، يجب النقر على الفصل الدراسي الأول.

الخطوة السابعة:أخيرًا، يجب الضغط على عرض النتيجة.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستظهر النتائج على الشاشة.

تحرص كل مديرية تعليمية على نشر درجات الطلاب عبر موقعها الرسمي، وذلك لتسهيل عملية الاستعلام للطلاب وأولياء الأمور، كما يوفر موقع نتيجة نت خدمة الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب، حيث تظهر الدرجات فور اعتمادها من قبل المحافظ والإعلان عن نسب النجاح في تلك المحافظة.