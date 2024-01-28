ثبت الان.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 ElFajr TV وشاهد مسلسل صلاح الدين وقيامة عثمان بالعربي

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 عبر النايل سات وعرب سات، حيث حازت هذه القناة على شعبية كبيرة في الوطن العربي بأجمعه خلال الفترة الماضية، نظرا لأنها تبث العديد من المسلسلات التركية المدبلجة باللغة العربية الحصرية وبشكل مجاني، والتي من أبرزها المسلسل التاريخي صلاح الدين الأيوبي ومسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس بجودة عالية من حيث الصوت والصورة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

اشتهرت قناة الفجر بنقلها للمحتوى المميز والفريد، لذا يبحث المتابعين عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد لضبطه على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، حيث يستمتع الجمهور بمتابعة أجدد الأعمال الخليجية والمصرية بالإضافة إلى التركية، ومن أشهرها مسلسل حب للإيجار ومسلسل الحفرة أيضاً، إلى جانب تشكيلة واسعة من البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

تذيع قناة الفجر الجزائرية برنامج الصندوق الأسود وكذلك برنامج ضحك بلا حدود، حيث حاز هذان البرنامجان إعجابا كبيرا من قِبل الجمهور، كما تبث القناة المسلسل التركي قيامة عثمان الموسم الخامس عند تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة وفي الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية بيوم الأربعاء من كل أسبوع، ومن خلال التردد الآتي يمكنكم التمتع بمشاهدة كل هذا وأكثر:

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

مل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: عرب سات.

الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر على الرسيفر

ليس من الصعب ضبط التردد بمفردك، فقط كل ما عليك هو اتباع التالي: