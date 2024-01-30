قـدم علي منحة المرأة الماكثه في البيت 2024 الجريدة الرسمية الجزائر موقع الوكالة الوطنية anem dz

لأن الحكومة الجزائرية تهتم بحقوق بالمرأة ، وتسعى لدعم مختلف فئات المجتمع، فقد قامت هذه الحكومة بإعطائها منحة المرأة الماكثة في البيت، دعما من الحكومة لها على رعايتها لأسرتها وأطفالها والاعتناء بهم وتلبية حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب، وبالتعاون مع الجهات المختصة فقد قررت الحكومة الجزائرية صرف مبلغ مالي يبلغ 800 دينار جزائري لها، وأعلنت عن رابط التسجيل في هذه المنحة، والشروط الواجب توافرها، والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت

التقديم في هذه المنحة ليس مطلقًا بل مقيد بشروط للحصول عليها، ومن هذه الشروط الآتي:

يشترط على السيدات المتقدمات للمنحة ألا يكون لديهم أي مصدر دخل ثابت.

يشترط أن تكون هذه المرأة غير عاملة ولا تمتلك أي وظيفة حكومية أو خاصة، لأن هذه المنحة تعطى للسيدات الماكثات في البيوت فقط.

يجب أن تكون المتقدمة للمنحة حاملة للجنسية الجزائرية.

كما يجب أن تكون مقيمة في الجزائر إقامة دائمة

يجب أن يكون عمرها من 15 سنة وما فوق، ولا يحق للأصغر من هذا السن التقديم في هذه المنحة.

أن لا يكون للمتقدمة أي أملاك أو عقارات ذات قيمة مالية.

أن لا تكون مستفيدة من أي تأمين.

أن لا يكون لها أو لزوجها دخل شهري ثابت.

يجب أن يكون لديها أطفال وتقوم على رعايتهم.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت

للتقديم في هذه المنحة يتطلب توفير مجموعة من الأوراق والمستندات مثل:

إذا كانت المرأة المتقدمة أرملة، عليها تقديم ما يثبت ذلك.

وإذا كانت مطلقة، عليها تقديم الحكم النهائي للطلاق.

صورة الهوية الشخصية.

شهادة الاقامة في الجزائر.

كذلك شهادة طبية تثبت عدم قدرتها علي العمل.

تقديم طلب خطي يتضمن معلومات كافية عن المتقدمة.

الحصول على شهادة جامعية، وتقديم مستند يثبت عدم توظيفها في أي وظيفة.

الخطوات التي يجب إتباعها للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

هناك بعض الخطوات يجب اتباعها لكي يسهل التسجيل.