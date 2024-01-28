هــات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس | بوابة نتائج التعليم الأساسي لاستخراج نتيجة 3 إعدادي

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة أثارت الكثير من القلق عند أولياء الأمور والطلاب داخل محافظة القاهرة، وذلك لأنها نهاية حلقة التعليم الأساسي و تؤهل الطالب للالتحاق بمرحلة جديدة من التعليم الثانوي أو التعليم الفني، وأشار وزير التربية والتعليم أن طبيعة الامتحانات وضعت إستراتيجية مهمة لقياس مستوى الفهم والتحليل والتطبيق عند الطلاب، وأكدت الوزارة أنه سوف يتم إعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول من قبل المحافظ المختص بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

سيتم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد إتمام التصحيح ورصد الدرجات عن طريق الموقع الرسمي الخاص بكل مديرية على حدة، وبوابة التعليم الأساسي تعد من أهم المواقع الإلكترونية للحصول علي نتيجة محافظة القاهرة، حيث تتيح للطالب الحصول على النتيجة برقم الجلوس.

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية

إجمالي مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات 140 درجة موزعة على مواد الترم الاول، وفيما يلي توزيع الدرجات:

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سيحاسب على درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، حيث يُضاف ما يحصل عليه الطالب من درجات في امتحان الترم الأول إلى ما يحصل عليه في امتحان الترم الثاني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة عن طريق التسجيل على موقع نتيجة نت الإلكتروني، واختيار المحافظة التابع لها عن طريق اتباع الخطوات الآتية: