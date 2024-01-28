نتيجة نت.. لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالرقم القومي جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 للترم الأول بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي التابع إلى الوزارة، حيث انتهى طلاب المرحلة الابتدائية من أداء اختبارات نصف العام خلال الأيام الماضية، وبناء على ما تم إعلانه فإنه تم رفع كشوفات النتائج بالكامل لمعظم المحافظات من ضمنها الجيزة والقاهرة وأيضا الغربية، كما شدد الوزير على جميع الإدارات التعليمية عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالرقم القومي

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالرقم القومي، فمن خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي لجميع المراحل التعليمية سيتمكن ولي الأمر من الإطلاع على نتيجة ابنه بكل سهولة، حيث عملت الوزارة على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الطلاب بكل يسر وعلى صعيد آخر فلقد صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نسبة نجاح طلاب الصف السادس الإبتدائي بلغت نحو 90%.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول

أجمعت الوزارة منصة الكترونية عن طريقها يتم الإطلاع على كافة الخدمات التعليمية، والتي من أهمها نتائج جميع الصفوف الدراسية، وتتمثل طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية في اتباع النقاط التالية: