نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة نت natiga.net

تعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية من أكثر النتائج بحثا على الإطلاق، حيث يترقبها جميع أولياء الأمور والطلاب للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي، وذلك لأن هذه المرحلة مرحلة مصيرية، وأكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنها ستقوم بالإعلان عن النتيجة بشكل رسمي في أقرب وقت، وذلك بعد إتمام التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والانتهاء من أعمال الكنترول، مؤكده أن أعمال التصحيح ملتزمة بالشفافية والدقة والتأني لإعطاء كل طالب حقه.

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية

يتابع أولياء الأمور والطلاب كافة المواقع لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بسبب تداول الكثير من الأقاويل الكاذبة التي تشير إلى ظهور النتيجة، إلا أن محافظ التربية والتعليم أكد أنها لم يتم اعتمادها حتى الآن، وأنها سوف تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم اعلانها على موقع بوابة التعليم الأساسي الخاص بكل محافظة.

اللينك المباشر لنتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

أكد محافظ التربية والتعليم بالدقهلية أن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف يتم الاعلان عنها عن طريق الموقع الرسمي الخاص بظهور النتيجة، مع اتباع الخطوات البسيطة التالية:

فتح الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

تحديد الضغط على أيقونة البحث عن النتيجة.

كتابة رقم جلوس الطالب بطريقة صحيحة.

الضغط على النتيجة لتظهر أمامك جميع درجات المواد.

طرق التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه يحق لكل طالب وطالبة التظلم على نتيجة الدرجات التي حصل عليها، وذلك في خلال 15 يوم من تاريخ إعلان النتيجة. ويسدد مبلغ 35 جنيه لكل مادة، مع أحقية استرجاع هذا المبلغ إذا كان الطالب مستحق لزيادة الدرجات. ونوضح لكم خطوات التظلم في السطور التالية: