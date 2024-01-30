خُــذ لِينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية اليوم السابع بالاسم الدور الاول 2024 موقع نتيجة نت

بعد أن انتهى الطلاب من آداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة الشرقية، بدأ أولياء الأمور بالبحث عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للاطمئنان على مستقبل أبنائهم، إلا أن المحافظ أكد لهم أن عمليات التصحيح مازالت مستمرة بدقة عالية، وذلك لكونها مرحلة مصيرية قبل استكمال المراحل التعليمية، مؤكداً أنه سوف يقوم باعتمادها عقب رصد الدرجات، وإعلانها على موقع بوابة التعليم الاساسي ، وهو من أهم المواقع الإلكترونية التي توفر نتائج الامتحانات لجميع مراحل التعليم الأساسي.

تصحيح اختبارات الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية وتوزيع الدرجات

أكدت مصادر وزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح تسير بشكل مستمر وبطريقة دقيقة، وأن جميع الادارات تشدد علي ضرورة الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات لكي يتم اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم في أقرب وقت، كما أكدت أن المجموع الكلي يتكون من 140 درجة لكل فصل دراسي موزعة على النحو التالي:

اللغة العربية تتكون من 40 درجة.

اللغة الإنجليزية تتكون من 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

جميع أولياء الأمور يبحثون بصورة مستمرة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي، وذلك بعد أن أتم أبنائهم جميع الاختبارات، فمن خلال تصريحات الوزير نؤكد لهم أن النتيجة سوف ترفع على الموقع الالكتروني لبوابة التعليم الأساسي الذي حددته وزارة التربية والتعليم للحصول على النتيجة بكل سهولة وبدون أي مشقة.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

أصبح من الممكن للطلاب الحصول علي النتيجة الكترونيا بكل سهولة عن طريق الرابط الرسمي الذي حددته وزارة التربية والتعليم, وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: