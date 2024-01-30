خُـذ رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية برقم الجلوس والاسم 2024 الترم الاول كـافة المدارس نتيجة نت

سادت حالة من القلق بين أهالي مدن وقرى محافظة الغربية بسبب نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية ، حيث يتساءل الآباء والأمهات عن موعد إعلان النتيجة، لكي يطمئنوا على أبنائهم بعدما انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث أن الشهادة الاعدادية نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل هذه النتيجة الحاصل عليها الطالب إما الالتحاق بالتعليم الثانوي العام وإما الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني، وقد أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن مؤشرات نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية مبشرة حتى الآن، وأن التصحيح يقوم بعناية وأمانة شديدة.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة حتى الآن، وأنه سوف يتم إعتماد النتيجة مباشرة من قبل الدكتور طارق حلمي محافظ الغربية، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة لكراسات إجابة الطلاب والتأكد من عدم إهمال أي جزئية في كراسة الإجابة، ليأخذ كل طالب حقه.

والجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية سوف يعلن عنها في جميع المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيقوم كل محافظ باعتماد نتيجة محافظته بحسب انتهاء كل محافظة من عمليات التصحيح والرصد، وأن الدرجات سوف يتم الاستعلام عنها عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

من المقرر أن يتم إعلان النتيجة للشهادة الاعدادية بواقع 140 درجة للفصل الدراسي الأول، على أن يوزع المجموع على المواد بالشكل التالي:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية الترم الاول

يستطيع أولياء أمور وطلاب الشهادة الاعدادية الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية فور اعتمادها وظهورها رسميا، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: