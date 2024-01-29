هــذا لِينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة بالاسم | نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة نتيجة نت

تسود حالة من القلق والتوتر داخل محافظة الجيزة بسبب انتظار نتيجة الشهادة الاعدادية، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وكانت هذه الامتحانات مليئة بالأفكار والتحليل وهذا ما أشار إليه وزير التربية والتعليم الأساسي من قبل، وأكدت مصادر التربية والتعليم أن عمليات التصحيح مازالت مستمرة ولم يتم الانتهاء منها، وأن النتيجة سوف تعلن مباشرة بعد رصد الدرجات وتجميعها بشكل دقيق، وسيتم رفعها على بوابة التعليم الأساسي أو موقع نتيجة نت الإلكتروني.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

الشهادة الاعدادية امتحانات محلية، تعقد على مستوى كل محافظة، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طريقة الامتحانات موضوعة باستراتيجية معينة لقياس فهم وتحليل الطالب، وحتى الآن لم يتحدد موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة، نظرا لأنها من المحافظات الكبرى، فقد تستغرق مدة التصحيح ورصد الدرجات إلى عشرة أيام، مؤكدة أنه سوف يتم الإعلان عنها مباشرة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، واعتمادها من قبل المحافظ المختص، وذلك سيكون بحسب ظروف كل محافظة.

رابط الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

يتحدث الكثير من أولياء الأمور والطلاب حول النتيجة وما تم فيها، وما هي نسبة النجاح المتوقعة حتى الآن، حيث أثارت الامتحانات ضجة كبيرة بين الطلاب، وكثر التساؤل أيضا عن طريقة الاعلان عن النتيجة، وأكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة سترفع على الموقع الخاص بالتعليم الفني مع اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الخاص بالنتيجة.

البحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

إدخال البيانات الخاصة بالطالب.

كذلك إدخال المنطقة التعليمية التابع لها الطالب والمدرسة.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

الضغط على زر البحث عن النتيجة.

ستظهر النتيجة في بضع ثواني على الشاشة.

وإن كانت النتيجة مشكوك فيها من قبل الطالب، يمكن للطالب أن يقوم بعمل تظلم، للاطلاع على ورقة الإجابة ومراجعة الامتحان مرة أخرى، وذلك يكون في خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.