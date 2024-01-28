خُــذ لِينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية بالاسم فقط الترم الاول 2024 ‏Www alexandria gov eg

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية تعتبر من أهم النتائج الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أثارت قلق الآباء والأمهات والطلاب داخل محافظة الإسكندرية، لأن هذه المرحلة تعتبر مرحلة انتقالية، يتحدد فيها مستقبل الطلاب، هل سيكون تكملة طريقهم في التعليم الثانوي العام أم سيكون بالتعليم الفني بأنواعه (زراعي، صناعي، تجاري)، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن مرحلة التصحيح سوف تأخذ وقتا كافيا، وذلك لاستخراج نتائج صحيحة بدون مشاكل.

موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

أكدت وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، مؤكدة أن عمليات التصحيح تسير بشكل منتظم، وسوف تقوم الوزارة برفعها على البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي عقب الانتهاء من تسجيل الدرجات مباشرةً.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول عن طريق التسجيل على بوابة التعليم الأساسي واتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بمحافظة الإسكندرية من خلال الرابط الخاص بها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية امتحانات التعليم الأساسي.

كذلك اختيار المرحلة التعليمية.

اختيار الصف الدراسي الأول.

كتابة اسم الطالب أو رقم الجلوس.

الضغط على أيقونة بحث.

طريقة التقديم على تظلم في الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه من حق كل طالب التظلم في درجات المادة التي يريد التأكد منها، وهذا الحق يكون للطالب وبرفقته ولي أمره فقط، كما يحظر دخول الهواتف المحمولة، وأوضحت الوزارة الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم التظلم: