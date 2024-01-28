تحميل pdf.. كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2024 عبر موقع منصة مظلتي spa.gov.iq

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد أن صرحت عن الوجبة السابعة والأخيرة في دولة العراق، ارتفعت معدلات البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2024 للمستحقين، حيث أن الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية تضم أكثر من مائتي ألف مستحق لما صرحته الوزارة للمواطنين، لذلك يبحث العديد من أفراد الشعب العراقي عن أسماء ورابط المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فمن خلال السطور التالية نوضح لكم رابط الاستعلام.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2024

عبر محركات البحث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2024 خلال الأيام القادمة من العام الحالي، لذلك يمكن لأفراد الشعب العراقي الاستعلام عنها عبر موقع مظلتي عبر محركات البحث بالطريقة التالية:

يجب التوجه لموقع البوابة الإلكترونية “مظلتي”.

ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

ثم قم بتحديد الوجبة التي عليها الدور.

ثم أكمل كتابة باقي بيانات المتقدم.

ثم يجب النقر على أيقونة بحث.

ستظهر أمامك نافذة جديدة بها أسماء المشمولين التي يجب تحمليها على pdf.

ما هي شروط استحقاق برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024؟

يجب عند الرغبة في الحصول على الوجبة السابعة والأخيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية يجب أن تتوافر بعض الشروط التالية في المتقدم: