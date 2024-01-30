“فرصة بفلـوس حلوة” وظائف حكومية خالية كافة التخصصات للشباب والبنات عبر بوابة الوظائف

لقد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رسمياً عن فتح التقديم على وظائف حكومية 2024 لجميع المؤهلات، حيث أنه أكد ان الجهات التي عرضت الوظائف الحكومية هي وزارة التربية والتعليم، مصلحة الطب الشرعي، وزارة العدل وهيئة البريد، ويشرف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على تنظيم هذه المسابقات وإجراء الاختبارات للمتقدمين الراغبين في التعيينات الحكومية المعلن عنها، ولتفاصيل اكثر تابعوا معنا المقال التالي.

إجراءات التعيين في الوظائف الحكومية 2024

انه وفقا لقانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا به كافة البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 12 من قانون الخدمة المدنية.

ويكون التعيين فى الوظائف عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص على حسب الوظائف المطلوبة، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، في الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا وهكذا.

كيفية التقديم على بوابة الوظائف الحكومية 2024

يوجد عدة خطوات يجب عليك اتباعها للتقديم على الوظائف الحكومية وهى كما يلى: