هـذا جدول امتحانات التمهيدي الخارجي 2024 وزارة التربية العراقية الترم الاول كافة المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا عن موعد بدء امتحانات التمهيدي، بعد أن ازداد البحث كثير من قبل أولياء الأمور والطلاب لمعرفة موعد جدول هذه الامتحانات، وقد حددت الوزارة موعد انطلاق امتحانات نصف العام لمختلف المراحل التعليمية، على أن يكون بداية هذه الامتحانات يوم الخميس الموافق 8 من شهر فبراير المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا، معلنة أيضا عن بعض التعليمات الواجب اتباعها داخل الامتحان، ورابط النتيجة لمعرفتها بعد الانتهاء من الامتحانات.

جدول امتحانات المرحلة المتوسطة في العراق

تم الاعلان عن الموعد الذي ستعقد فيه امتحانات المرحلة المتوسطة في العراق من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، ويكون هذا الجدول كالآتي

الخميس 8 نوفمبر: مادة التربية الإسلامية والعربية.

السبت 10 فبراير: مادة اللغة الانجليزية.

الأحد 11 فبراير: مادة الرياضيات.

الاثنين 12 فبراير: مادة الإجتماعيات

الثلاثاء 13 فبراير: مادة الإنسان والصحة.

الأربعاء 14 فبراير: مادة الكيمياء.

الخميس 15 فبراير: مادة الفيزياء.

السبت 17 فبراير: مادة اللغة الكردية.

تعليمات يجب اتباعها في الامتحان التمهيدي

هناك بعض الإرشادات الهامة التي يجب أن يتبعها الطالب لكي يجتاز هذه امتحانات التمهيدي ويحصل علي اعلي الدرجات.

يجب عدم اصطحاب أي هواتف محمولة أو أي أجهزة مشابهة لها اتصال بالانترنت.

الحضور في الموعد المحدد للاختبار.

الانتباه لوقت الاختبار، وتوزيع الوقت عند البدء في الحل.

يجب أن تقوم بالمذاكرة جيدا لكي تحصل على أعلي الدرجات.

كذلك يجب كتابة إجابات نموذجية لكي تحصل على الدرجة كاملة.

رابط نتيجة نصف السنة لإمتحانات التمهيدي في العراق

تم تحديد بعض الخطوات البسيطة لكي يتعرف الطلاب على نتائجهم التي حصلوا عليها في الامتحانات، وإليكم هذه الخطوات: