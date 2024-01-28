القط والفار هيجننوا بعض.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات بجودة عالية

تردد قناة توم وجيري من أكثر الترددات التي يزداد البحث عنها بشكل كبير وهذا بالتزامن مع بدء أجازة نصف العام، حيث يقضي الأطفال الصغار أغلب أوقاتهم مع برامجها المختلفة سواء أفلام كرتونية أو برامج تعليمية وترفيهية وأغاني شيقة وممتعة للغاية، فالقناة متميزة عن غيرها بتقديم محتوى هادف وفريد من نوعه، فقد اعتادت القناة على تقديم كل ما يعجب الأطفال الصغار والكبار وتختار بدقة المحتوى ليتناسب مع كل الفئات العمرية المختلفة، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.

تردد قناة توم وجيري 2024

تعتبر قناة توم وجيري من أبرز القنوات الفضائية المهمة جداً والخاصة بالأطفال، حيث يترقب الأطفال في كل مكان كل ما هو جديد عبر قناة توم وجيري، فالقناة تعمل على توفير الأفلام الكرتونية المميزة على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش، وأهم ما يميز القناة تقديمها حلقات كرتون الأطفال الشهيرة توم وجيري وهو عبارة عن حلقات لمغامرات كوميدية بين القط توم والفار جيري، وهذا الكرتون له مكانة خاصة في قلوب الكبار قبل الصغار فهو يرسم الضحكة على وجوه الكثيرون.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

قناة توم وجيري واحدة من القنوات العربية الخاصة بالطفل والتي يمكن متابعتها من أي مكان بالوطن العربي، حيث تبث مجموعة متميزة من الأفلام الكرتونية على مدار اليوم بخلاف برامجها الشيقة والأغاني الترفيهية الممتعة، ومن أجل الاستمتاع بكل هذا عليكم ضبط ترددها التالي على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11354.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: hd.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات