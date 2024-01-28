عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك
بالتزامن مع انتهاء صرف مرتبات شهر يناير 2024 الجاري، بدأ مواطني الشعب المصري بالتساؤل حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الذي يتزامن أيضا مع اقتراب الشهر الكريم شهر رمضان 2024 المقبل الذي يوافق 11 من شهر مارس، حيث إنه من المعروف معظم المصريين يقومون بتحضير مستلزماتهم من سلع غذائية في هذا الشهر، لذلك يتساءل العديد عن موعد الصرف فمن خلال السطور التالية نوضح موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024
ذكرت الوزارة المالية للحكومة المصرية يتم موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، بدايتا من يوم الخميس من شهر فبراير الموافق 22/2/2024، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام من بداية الصرف وينتهي يوم الأربعاء من شهر فبراير الموافق 28/2/2024، فمن خلال الجدول التالي نوضح لكم موعد صرف مرتبات شهر فبراير باليوم والتاريخ:
جدول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024
قررت الوزارة المالية بصرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في 66 هيئة تابعة للوزارات والجهات الجكومية، لذلك نوضح لكم بالجدول التالي عن موعد الصرف:
|أيام الصرف
|التاريخ
|الجهات التي يتم صرف راتبها
|الأول
|22/2/2024
|الامانه العامه لمجلس الدفاع الوطني،والمجلس الأعلى للصحافة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجاره الداخليه، المجلس القومي لحقوق الانسان، مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، القوى العاملة،الإسكان والمرافق، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مديرات الطرق والنقل.
|الثاني
|25/2/2024
|وزارة اللجنة العليا للانتخابات، وزارة التعليم العالي، وزارة النيابه العامه، وزارة التخطيط، هيئه قضايا الدوله، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزارة العدل، وزارة التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وزاره الخارجيه للشباب والرياضة، وزارة المالية، دار الإفتاء المصرية، وزارة الكهرباء، المحكمه الدستوريه العليا.
|الثالث
|26/2/2024
27/2/2024
28/2/2024
|راتب العاملين والموظفين بالجهة الحكومية الذين تخلفوا عن موعد صرف شهر فبراير 2024