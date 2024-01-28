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عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

mutsamhassanمنذ 11 ساعة
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موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بالتزامن مع انتهاء صرف مرتبات شهر يناير 2024 الجاري، بدأ مواطني الشعب المصري بالتساؤل حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الذي يتزامن أيضا مع اقتراب الشهر الكريم شهر رمضان 2024 المقبل الذي يوافق 11 من شهر مارس، حيث إنه من المعروف معظم المصريين يقومون بتحضير مستلزماتهم من سلع غذائية في هذا الشهر، لذلك يتساءل العديد عن موعد الصرف فمن خلال السطور التالية نوضح موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 ذكرت الوزارة المالية للحكومة المصرية يتم موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، بدايتا من يوم الخميس من شهر فبراير الموافق 22/2/2024، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام من بداية الصرف وينتهي يوم الأربعاء من شهر فبراير الموافق 28/2/2024، فمن خلال الجدول التالي نوضح لكم موعد صرف مرتبات شهر فبراير باليوم والتاريخ: جدول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 قررت الوزارة المالية يتم صرف المرتبات باليوم والتاريخ أيام الصرف التاريخ الجهات التي يتم صرف راتبها الامانه العامه لمجلس الدفاع الوطني،والمجلس الأعلى للصحافة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجاره الداخليه، المجلس القومي لحقوق الانسان، مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، القوى العاملة،الإسكان والمرافق، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مديرات الطرق والنقل. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

بالتزامن مع انتهاء صرف مرتبات شهر يناير 2024 الجاري، بدأ مواطني الشعب المصري بالتساؤل حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الذي يتزامن أيضا مع اقتراب الشهر الكريم شهر رمضان 2024 المقبل الذي يوافق 11 من شهر مارس، حيث إنه من المعروف معظم المصريين يقومون بتحضير مستلزماتهم من سلع غذائية في هذا الشهر، لذلك يتساءل العديد عن موعد الصرف فمن خلال السطور التالية نوضح موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ذكرت الوزارة المالية للحكومة المصرية يتم موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، بدايتا من يوم الخميس من شهر فبراير الموافق 22/2/2024، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام من بداية الصرف وينتهي يوم الأربعاء من شهر فبراير الموافق 28/2/2024، فمن خلال الجدول التالي نوضح لكم موعد صرف مرتبات شهر فبراير باليوم والتاريخ:

جدول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

قررت الوزارة المالية بصرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في 66 هيئة تابعة للوزارات والجهات الجكومية، لذلك نوضح لكم بالجدول التالي عن موعد الصرف:

أيام الصرف التاريخ    الجهات التي يتم صرف راتبها
الأول 22/2/2024 الامانه العامه لمجلس الدفاع الوطني،والمجلس الأعلى للصحافة، التضامن الاجتماعي،  التموين والتجاره الداخليه، المجلس القومي لحقوق الانسان، مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، القوى العاملة،الإسكان والمرافق،  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مديرات الطرق والنقل.
الثاني 25/2/2024 وزارة اللجنة العليا للانتخابات،  وزارة التعليم العالي،  وزارة النيابه العامه،  وزارة التخطيط، هيئه قضايا الدوله،  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  وزارة العدل،  وزارة التعاون الدولي،  وزارة التربية والتعليم،  وزاره الخارجيه للشباب والرياضة،  وزارة المالية،  دار الإفتاء المصرية،  وزارة الكهرباء،  المحكمه الدستوريه العليا.
الثالث 26/2/2024

27/2/2024

28/2/2024

 راتب العاملين والموظفين بالجهة الحكومية الذين تخلفوا عن موعد صرف شهر فبراير 2024

 

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mutsamhassanمنذ 11 ساعة
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