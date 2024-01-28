بالرابط.. استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 ، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024، حيث ستساعد هذه النتائج في تقييم أداء الطلاب في المواد المختلفة و من المتوقع أن تبدأ المديريات التعليمية في الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 في نهاية الأسبوع المقبل ، ومن المقرر ايضا أن يستمر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية حتى قبل بدء الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير المقبل.

الشهادة الاعدادية في مصر الترم الاول 2024

مع اقتراب الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية في مصر ، نستعرض معكم من خلال موقعنا توزيع درجات الشهادة الاعدادية ، حيث توزع درجات الشهادة الإعدادية لعام 2024 على النحو التالي:

– مادة اللغة العربية: 40 درجة.

– مادة الرياضيات: 30 درجة.

– مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

– مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

– مادة العلوم: 20 درجة.

إجمالاً، يبلغ مجموع درجات المواد 140 درجة.

و نتائج الشهادة الإعدادية تعلن بعد تصديق كل محافظ عليها ، وليست الوزارة كما توفر كل مديرية وسيلة للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024، وعادة ما يتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لكل مديرية وموقع وزارة التربية والتعليم كما يتم حساب درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية من 140 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024

ستبدأ المديريات التعليمية في الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول من العام 2024 في نهاية الأسبوع المقبل، وستستمر عملية الإعلان عن النتائج حتى قبل بدء الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في الإسكندرية:

https://alex-edu.com/

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في القليوبية:

https://natiga.qalubiaedu.org/index.php

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في الشرقية:

http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في المنيا:

هنااا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في بني سويف:

http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Natega/prep/prep.aspx

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في أسيوط:

https://assiutt.wixsite.com/education

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 في سوهاج:

http://www.sohag.gov.eg/default.asp