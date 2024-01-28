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“هنـــا” نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس والاسم
تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية هي من أكثر النتائج التي يتم البحث عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي لانها من اهم المراحل التعليمية التي يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور حيث ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بالإعلان عن رابط يمكن من خلال الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023 و 2024 ومن المقرر أنه سوف يتم الاعلان على الرابط بعد الانتهاء من الامتحانات والانتهاء من التصحيح ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الخطوات الصحيحة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال بوابة التعليم الاساسي تابعوا معي.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بوابة التعليم الأساسي
يمكن الان لجميع الطلاب واولياء الامور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الكترونية من خلال بوابة التعليم الاساسي ولكن هناك عدة خطوات يجب اتباعها للاستعلام يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:
- يجب على المستعلم الدخول اولا الى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال النقر على هذا الرابط.
- او قم بالدخول على موقع نتيجة نت من خلال النقر على هذا الرابط.
- قم بتحديد المرحلة التعليمية المراد الاستعلام عنها مرحلة الشهادة الإعدادية.
- انقر على المحافظة التي قام الطالب بتأدية الامتحان بها.
- قم بادخال رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة له.
- بعد التاكد من اتمام البيانات بشكل صحيح انقر على أيقونة بحث.
- انتظر لحظات وسوف يتم ارسال نتيجة الطالب الذي قمت بإدخال بياناته لك على الفور يمكنك الاطلاع عليها في أي وقت.