طلاب محافظة الشرقية “الدرجات فوق 90%” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024

منذ أن قاموا الطلاب بالانتهاء من تأدية امتحانات الترم الاول للعام الدراسي 2023 و 2024 وتهديده عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط يمكن من خلال الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول حيث ان الشهادة الاعدادية تعتبر من أهم الشهادات للطلاب لأنها تحدد دخول المرحلة الثانوية التي تعتبر من المراحل المهمة أيضا في المراحل التعليمية للطالب ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الرابط المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول تابعوا معي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول

تم التنويه من قبل محافظة الجيزة بعد الاستفسارات الكثيره التي تلقتها من قبل اولياء الأمور والطلاب بخصوص الشهادة الاعدادية وموعد الاعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول ويتساءلون ايضا عن كيفية الحصول على النتيجة حيث ان محافظة الجيزة قامت بالإعلان انه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في خلال الأسبوع الجاري واوضحت ايضا ان طمع ثمن نتيجة طلاب الشهادة الاعدادية من قبل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد ومدير التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة واشارت ايضا محافظة الجيزة أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية وأنه سوف يتم الاعلان عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك وايضا على يوتيوب يمكنكم ايضا الاطلاع من خلال الاسم ورقم جلوس الطالب فقط وتحديد المحافظة التي قام بتأدية الامتحان بها فقط عن طريق الدخول هذا الرابط .