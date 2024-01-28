مبروك ظهرت بالاسماء وبدون رقم جلوس “نتائج الصف الاول والثاني الثانوي 2024” عبر موقع التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالاعلان انه يمكن لجميع طلاب الصف الاول والصف الثاني الثانوي الاستعلام الكترونيا عن النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات والانتهاء من التصحيح مباشرة من خلال رابط الاستعلام حيث ان الصف الاول الثانوي والصف الثاني يعتبر من اهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب والذي يتلهف بشكل كبير على الاطلاع على نتيجته بها يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على رابط الاستعلام تابعوا معي.

نتائج الصف الاول والثاني الثانوي 2024

قامت طلاب الصف الاول والصف الثاني الثانوي بالانتهاء من تأدية الامتحانات منذ يوم الأربعاء الموافق 24 يناير عام 2024 ومنذ ذلك الوقت وقامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن رابط موقعنا التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي والصف الثاني فقط من خلال رقم الجلوس ويمكنكم الاستعلام من خلال متابعة الطريقة الموضحة في النقاط التالية: