هتلاقيها هنـــا !! نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بالاسماء فقط وبدون رقم جلوس

قامت جيع طلاب الصف الثالث الاعدادي بالانتهاء من تأدية امتحانات الترم الاول للعام الدراسي 2023 و 2024 في جميع المحافظات المصرية ومن يوم الاربعاء الموافق 24 يناير عام 2024 فقط برقم الجلوس والاسم حيث انه تم الاعلام مؤخرا على الرابط يمكن لجميع الطلاب من خلال الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادى يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على كيفية الاستعلام على نتيجة الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2023 الترم الاول تابعوا معي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

تم الاعلان رسميا عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في العديد من المحافظات مثل محافظة بورسعيد التي ظهرت النتيجة بها منذ يوم 25 يناير عام 2024 حيث ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قالب بالإعلان أنه يمكن الاستعلام الكترونيا عن طريق رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية للعام الدراسي و2024 2023 الترم الاول يمكنكم الاستعلام من خلال الطريقة بالنقاط التالية: