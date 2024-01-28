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استخراج نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 “هنـــا” اعرف بسرعة انت جبت كام
يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة عن كيفية استخراج نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس فقط للترم الأول العام الدراسي 2023 و 2024 وعن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها استخراج النتيجة ويمكنكم من خلال هذا المقال الدخول على رابط الاستعلام مباشرة ومعرفة الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بالعام الدراسي 2023 و 2024 الترم الاول تابعوا معي.
استخراج نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024
يمكنكم من خلال النقاط التالية استخراج نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس للعام الدراسي 2023 و 2024 الترم الاول فقط قم باتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:
- في البداية يجب عليك اللجوء الى موقع بوابة التعليم الاساسي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال النقر على هذا الرابط .
- بعد الدخول على الرابط مباشرة انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية الظاهرة أمامك.
- من بين المراحل التعليمية الظاهرة أمامك قم بتحديد الشهادة الاعدادية.
- قم بتحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.
- اكتب رقم جلوس الطالب بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.
- بعد اتباع جميع الخطوات بشكل صحيح انقر على ايقونة الاستعلام عن النتيجة.
- انتظر لحظات وسوف تظهر امامك نتيجه الطالب الذي قمت بإدخال اسمه ورقم جلوسه يمكنك الاطلاع عليها وإذا لم يتم التصحيح بعد فسوف يتم اخبارك بموعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول.