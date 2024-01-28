“كشف الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024” .. قبول أكثر من 500 مستفيد !! اسمك فيهم ولالا

يعتبر الدعم المالي تكافل وكرامة المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية من اكثر برامج الدعم الشهيره في الوقت الحالي حيث ان العديد من مستحقين برنامج الدعم تكافل وكرامة يقومون بالبحث باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية كشف الاسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لعام 2024 حيث يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على كيفية الاستعلام عن كشف الاسماء الجدد في برنامج الدعم تكافل وكرامة تابعوا معي.

كشف الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

يمكن الاقل جميع المستفيدين من برنامج الدعم التكافل وكرامة الاستعلام الكترونيا عن الأسماء الجدد التي تمت إضافتها للحصول على برنامج الدعم تكافل وكرامة حيث ان المتفقين من برنامج دعم تكافل وكرامة تصل اعدادهم الى 5 مليون مواطن مصري ويتم صرف المعاش يوم 15 من كل شهر ويصل مبلغ المال التي يتم إنفاقه على معاشات تكافل وكرامة الى اربعه ونص مليار جنيه ويمكنكم الدخول على الرابط الرسمي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية مباشرة من خلال اتباع الطريقة الموضحة في النقاط التالية: