بعد الزيادة المالية الجديدة “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024” .. ده الخير على بابك

بعد أن صرف المعاشات للمستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة عن شهر يناير عام 2024 يتساءل العديد من المستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف المعاشات لشهر فبراير حيث ان الحكومة المصرية تهتم بـ معاش تكافل وكرامة بشكل كبير بسبب العدد الكبير التي يعتمد اعتمادا كليا على برنامج الدعم تكافل وكرامة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير عام 2024 تابعوا معي.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024

تم صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير عام 2024 يوم 15 ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات لشهر فبراير عام 2024 يوم 15 من كل شهر ويمكن صرف المعاش من خلال ماكينات الاي تي ام المتوفرة في جميع المحافظات المصرية أو من خلال بنك ناصر حيث أن يصل عدد المستفيدين من برنامج الدعم التكافل وكرامة إلى 5 ملايين مواطن مستحق للمعاش والفئات التي تستحق المعاش في برنامج الدعم هي الفئات محدودة الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قمر بوضع زيادة جديدة في شهر مارس عام 2023 لجميع المستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة 15% وفي شهر يونيو عام 2023 تم وضع زيادة أخرى 25% ليصل مجموع الزيادة في عام 2023 فقط 40% زيادة لجميع المستفيدين من برنامج الدعم المالي تكافل وكرامة.

حقيقة زيادة 500 جنية

لن يتم الاعلان بشكل رسمي عن زيادة معاشات تكافل وكرامة، ولكن قبل الصرف بيومين سوف يتم الإعلان عن التفاصيل بشكل كامل.