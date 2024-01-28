“هنـــا” نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس 2024 رابعة وخامسة وسادسة وأولى وثانية اعدادي

نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس 2024 تفهمنا لأهمية الحصول على نتائج الامتحانات، ونظرًا لتكرار استفسارات الطلاب حول رابط بوابة التعليم الأساسي لنتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر نتائج التعليم الأساسي للطلاب، ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر بوابة التعليم الأساسي.

اتبع الخطوات التالية للحصول على نتائجك:

قم بزيارة منصة نتائج التعليم الأساسي .

. أدخل الرقم القومي الخاص بك.

قم بتسجيل السنة الدراسية وكتابة المرحلة الدراسية.

حدد الفصل الدراسي الأول.

أخيرًا، اضغط على “بحث” لعرض جميع درجاتك، بالإضافة إلى الدرجة الكلية التي حصلت عليها في الفصل الدراسي الأول.

يمكنك الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي.