ساعات فقط على موعد مباراة مصر القادمة 2024 ضد منتخب الكونغو !! توقعات نهاية المباراة

موعد مباراة مصر القادمة 2024 منتخب مصر يتطلع إلى مواجهة هامة أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023، المباراة مقررة يوم الأحد 28 يناير 2024، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وستكون القنوات الناقلة للمباراة هي قنوات “بي إن” القطرية، حيث تحتل بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم إفريقيا 2023 في المنطقة.

موعد مباراة مصر القادمة 2024

وصل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا 2023، بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، حيث خسر أمام موزمبيق وتعادل مع غانا وكاب فيردي، ومنافس المنتخب المصري، الكونغو الديمقراطية، تأهل أيضًا لدور الـ 16 بعد تعادله في 3 مباريات واحتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة.

تاريخ مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 هو الأحد 28 يناير 2024، ومن المتوقع أن تنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

يمكن متابعة المباراة على قنوات “بي إن” القطرية، والتي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديداً على قناة beIN Sports HD Max.

وفيما يتعلق بالتشكيل المتوقع للمنتخب المصري في هذه المباراة، يُتوقع أن يكون التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور

نتمنى للفراعنة التوفيق في المباراة والتقدم في البطولة.”