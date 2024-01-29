وزارة التموين توضح حقيقة زيادة التموين في رمضان القادم؟ +مخصصات التموين لشهر فبراير لكل فرد

حقيقة زيادة التموين في رمضان تساءل عنها الكثير من المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة نصيب الفرد المستفيد على البطاقة التموينية حتى 100 جنيه خلال شهر رمضان 2024، ففي الوقت الحالي نصيب الفرد من البطاقات التموينية هو 50 جنيه وذلك حتى 3 أفراد فقط على البطاقة الواحدة ومن بعد الفرد الثالث بالبطاقة سيصرف 25 جنيه فقط شهريًا.

حقيقة زيادة التموين في رمضان

مؤخرًا تداول الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر بشأن زيادة التموين في شهر رمضان حتى يصبح نصيب الفرد 100 جنيه في البطاقات التموينية وهو ما جعل وزارة التموين والتجارة الداخلية توضح حقيقه هذا الأمر، فقد أكدت الوزارة على موقعها الرسمي بمنصة فيسبوك أن ما يتم تداوله في الوقت الحالي بشأن زيادة التموين في شهر رمضان مجرد شائعات لا صحة لها وأن نصيب الفرد في البطاقات التموينية سوف يظل كما هو بقيمة 50 جنيه.

جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية

أكدت الوزارة أنها تعمل في الوقت الحالي بصورة مستمرة للتعاون مع الكثير من المؤسسات المختلفة بشأن تحسين أوضاع المواطنين خلال عام 2024 حتى يتمكن المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية لصرف المقررات التموينية لهم خلال شهر فبراير 2024 بدءًا من اليوم الأول للشهر الميلادي، كما أوضحت الوزارة أنه بإمكان المواطنين صرف السلع التموينية عبر كافة مكاتب صرف التموين في المحافظات المختلفة للمستفيدين من البطاقات التموينية، كما أوضحت الوزارة أن كل فرد مسجل بالبطاقات التموينية يمكنه صرف عبوة زيت واحدة وكذلك صرف 1 كيلو سكر بسعر البطاقة التموينية وهو 27 جنيه ليصبح إجمالي السعر الذي يحصل عليها المستفيد من البطاقة التموينية 50 جنيه.