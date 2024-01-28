مستعد ولا لسه “موعد نتائج الصفوف الإعدادية 2024” بعد قرارا وزارة التعليم الجديد

موعد نتائج الصفوف الإعدادية 2024 بعد انتهاء جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس يوم الأربعاء الماضي، نكشف اليوم عن موعد نتائج الصفوف الإعدادية لعام 2024، بدأت عمليات التصحيح والمراجعة لجميع الصفوف الدراسية خلال الأيام الماضية، وظهرت نتائج الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي في العديد من المدارس على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام القادمة، بعد اكتمال عمليات التصحيح لجميع المواد الدراسية، في السطور التالية سنكشف عن رابط حصري للاستعلام عن نتائج الصفوف الإعدادية.

موعد نتائج الصفوف الإعدادية 2024

في غضون الساعات القادمة، ستكون نتائج الصفوف الإعدادية للفصل الدراسي الأول متاحة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وفقًا للإعلان الرسمي من المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي عبر موقع مديرية التربية والتعليم أو من خلال التواصل مع المدرسة التي يدرسون فيها.

للقيام بذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية على موقع مديرية التربية والتعليم:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

اختيار المرحلة الاعدادية.

اختيار الصف الدراسي.

إدخال رقم جلوس الطالب.

النقر على “بحث”.

ستظهر نتيجة الطالب بشكل فوري، مما يتيح لهم الحصول على معلومات دقيقة حول أدائهم الدراسي، ويشدد على أهمية متابعة الإعلانات الرسمية والتواصل مع المدرسة لضمان الحصول على المعلومات الحصرية والدقيقة حول نتائج الامتحانات.